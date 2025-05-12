Mart ayında son 39 yılın en kurak zamanını yaşayan İstanbul'un ardından barajlardan iyi haber gelmiş ve doluluk oranının yüzde 80'i aştığı açıklanmıştı. Ancak İSKİ, bu oranın düştüğünü, kente su sağlayan baraj ve göletlerin 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken; su miktarının 693,74 milyon metreküp seviyelerinde kaydedildiğini açıkladı. İşte, 12 Mayıs 2025 İstanbul barajlarında son durum...