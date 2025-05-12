İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düştü! 12 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), geçtiğimiz hafta yüzde 80'leri aşan baraj doluluk oranının düştüğünü bildirdi. Öte yandan, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 276,91 kilogram oldu. Peki, 12 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk durumu nedir? İşte, 12 Mayıs 2025 barajlarda son durum...
Mart ayında son 39 yılın en kurak zamanını yaşayan İstanbul'un ardından barajlardan iyi haber gelmiş ve doluluk oranının yüzde 80'i aştığı açıklanmıştı. Ancak İSKİ, bu oranın düştüğünü, kente su sağlayan baraj ve göletlerin 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken; su miktarının 693,74 milyon metreküp seviyelerinde kaydedildiğini açıkladı. İşte, 12 Mayıs 2025 İstanbul barajlarında son durum...
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçtiğimiz hafta yüzde 80,12 doluluk oranına sahip barajların bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 79,6'ya geriledi.
12 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: Yüzde 91,95
Darlık: Yüzde 82,15
Elmalı: Yüzde 92,21
Terkos: Yüzde 79,57
Alibey: Yüzde 59,62
Büyükçekmece: Yüzde 70,14
Sazlıdere: Yüzde 57,56
Istrancalar: Yüzde 51,01
Kazandere: Yüzde 91,42
Pabuçdere: Yüzde 90,82
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, Mayıs ayına göre son 10 yılın doluluk oranları;
2015'te yüzde 95,07,
2016'da yüzde 82,84,
2017'de yüzde 85,75,
2018'de yüzde 87,92,
2019'da yüzde 89,82,
2020'de yüzde 69,3,
2021'de yüzde 78,36,
2022'de yüzde 86,23,
2023'te yüzde 49,44,
2024'te yüzde 83,12,
2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.