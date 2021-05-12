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İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul Ramazan Bayramı namaz vakti açıklandı

İslam alemi bir Ramazan bayramı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurt genelinde binlerce vatandaşımız bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul bayram namazı saatini bir sizler için derledik...

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul Ramazan Bayramı namaz vakti açıklandı

İstanbul bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2021 il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul bayram namazı saati de merak konusu oldu. İşte İstanbul Ramazan Bayram namazı saati

İSTANBUL BAYRAM NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul bayram namazı saati şöyle: 06:22

İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2021

Tüm illeri için bayram namazı saatlerine ulaşmak için tıklayınız:İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun farzın selamından sonra hemen okumaları vaciptir.

TEŞRİK TEDBİRLERİ NEDİR?

Ramazan bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri:

Teşrîk tekbiri "AllāhüekberAllāhüekber lâ ilâhe illallāhüvallāhüekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

Adana: 06.04
Adıyaman: 05.51
Afyonkarahisar: 06.20
Ağrı: 05.28
Aksaray: 06.07
Amasya: 05.55
Ankara: 06.08
Antalya: 06.23
Ardahan: 05.27
Artvin: 05.30
Aydın: 06.32
Balıkesir: 06.29
Bartın: 06.07
Batman: 05.39
Bayburt: 05.38
Bilecik: 06.20
Bingöl: 05.40
Bitlis: 05.34
Bolu: 06.12
Burdur: 06.23
Bursa: 06.23
Çanakkale: 06.34
Çankırı: 06.04
Çorum: 05.59
Denizli: 06.28
Diyarbakır: 05.43
Düzce: 06.14
Edirne: 06.30
Elazığ: 05.45
Erzincan: 05.42
Erzurum: 05.35
Eskişehir: 06.18
Gaziantep: 05.56
Giresun: 05.44
Gümüşhane: 05.41
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.24
Isparta: 06.22
İstanbul: 06.22
İzmir: 06.34
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.07
Karaman: 06.12
Kars: 05.26
Kastamonu: 06.02
Kayseri: 06.00
Kırıkkale: 06.06
Kırklareli: 06.28
Kırşehir: 06.05
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.19
KONYA: 06.14
Kütahya: 06.21
Malatya: 05.50
Manisa: 06.33
Mardin: 05.42
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.36
Nevşehir: 06.03
Niğde: 06.05
Ordu: 05.46
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.36
Sakarya: 06.17
Samsun: 05.52
Siirt: 05.36
Sinop: 05.55
Sivas: 05.52
Şanlıurfa: 05.50
Şırnak: 05.35
Tekirdağ: 06.28
Tokat: 05.53
Trabzon: 05.39
Tunceli: 05.43
Uşak: 06.25
Van: 05.29
Yalova: 06.21
Yozgat: 06.01
Zonguldak: 06.10


Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

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