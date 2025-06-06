Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bayramın ilk günü 776 kişi kurban keserken yaralandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bayramın ilk günü 776 kişi kurban keserken yaralandı

        Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramın ilk günü 776 kişi hastanelik oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

        "Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi.

        Bu kapsamda, kent genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

        Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvuranlar arasında yer alan Sezai Harmankaya, AA muhabirine, kurban kesimi sırasında yaşadığı kazayı anlattı.

        Kurban eti doğrarken elektrikli hızarla tahtanın arasına sıkışan baş parmağının yarısından fazlasının kesildiğini dile getiren Harmankaya, doktorların parmağını alçıya aldığını belirtti.

        Kemikte kırıkların bulunması nedeniyle ameliyat olacağını da kaydeden Harmankaya, doktorunun "parmağının eskisi gibi olmayacağını" kendisine söylediğini aktardı.

        Maltepe'de kurbanın derisini soyarken yaralanan Kenan Köşgen ise elini baş parmağından bileğine doğru kestiğini, parmağında üç dikiş atıldığını ifade ederek, işi bilmeyenlerin kesim yapmamasını tavsiye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"