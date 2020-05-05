İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi

AA

İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Yarımada'daki tarihi ve turistik mekanlarda, sakin günler sürüyor.

Kentte açılan iş yerlerin önceki günlere göre daha fazla olduğu görülürken, vatandaşların alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla geldiği Eminönü'nde ise bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

Eyüpsultan Meydanı, Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi ve Saraçhane Parkı da sakin görünürken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak dışarıya çıktığı, metrobüs, vapur ve minibüslerin ise tenha olduğu görüldü.

Duraklarda sosyal mesafeyi gözeterek araç beklenirken yine banka şubelerinin önlerine de sosyal mesafeye uyuldu.

Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de evde kal çağrılarına büyük oranda uyulurken, kentin en kalabalık yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesi de tenha günlerini yaşıyor.

Kentte trafik yoğunluğu sabah işe gidiş saatlerinde yüzde 17'lere ulaşırken, TEM ve D-100 karayolunda trafik akışının hızlı olduğu gözlendi.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde uygulama yaparken, Beşiktaş ve Sarıyer'de yolların boş olmasından istifade eden belediye ekipleri yolun tek şeridinde altyapı çalışması gerçekleştirdi.

- Anadolu yakası da sakin

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde akıcı bir yoğunluk yaşanırken, Tuzla

Köprülü Kavşak'taki kontrol noktasının İstanbul ve Gebze yönünde de hafif yoğunluk oluştu.

Caddebostan sahilinin boş olurken, kentin en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi'nde bazı vatandaşların market alışverişine çıktığı, bazılarının da köpeklerini gezdirdiği görüldü.

Kadıköy ve Üsküdar'da da sakin bir gün yaşanırken insanların maskelerini takarak alışverişe çıktığı görülüyor. Üsküdar'da PTT önünde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uygun davrandıkları gözlendi.

,Kaan Bozdoğan,Mehmet Kara