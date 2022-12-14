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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bebekli ailenin önünde silahlı saldırı! Kalabalığın için husumetlisini vurdu
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Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, tartıştığı kişiyi kalabalığa aldırmadan takip edip vurdu. Zanlının, çocuklu bir ailenin önünde saldırıyı gerçekleştirmesi kameraya yansıdı

İstanbul'da bebekli ailenin önünde silahlı saldırı! Kalabalığın için husumetlisini vurdu
İstanbul'da bebekli ailenin önünde silahlı saldırı!
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DHA

Sultangazi'de bir şüpheli tartıştığı kişiyi, kaldırımda çocuğu ile bekleyen ailenin gözü önünde silahla vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler telaşla kaçtı.

DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da ise 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan arkadaşını sokak ortasında darp etti. Yaşanan her iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İlçede 10 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, daha önce aralarında husumet bulunan 2 kişi, cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taraflardan biri, yanında bulundurduğu silahı çıkardı. Husumetlisi ise, koşarak kaçmaya başladı.

İkili arasında yaşanan takip sırasında kaçan kişi, dengesini kaybederek kaldırımda düştü. Peşinden gelen kişi, metrelerce dibindeki çocuklu aileye rağmen yerdeki kişinin bacağına silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olaya tanık olan çevredekiler de telaşla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SOKAK ORTASINDA DARBETTİLER

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ise iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş, sokakta buluşarak bir süre konuştu. Kısa süre sonra ise 2 kişi, arkadaşları olan kişiyi darp etmeye başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekme tokat darp edilen kişinin daha sonra sokaktan ayrıldığı görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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