Olay, gece saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi Çınarlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye park halinde olan otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. İçinde araç lastikleri olan otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Araçtan çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servise bildirdi, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri ise kundaklamayı yapan şüpheli şahıs veya şahıslar üzerinde çalışma başlattı.