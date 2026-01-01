Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 2 Ocak İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?
Türkiye geneli yılın ilk gününde kar yağışının etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde valilikler eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Megakent, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bu sebeple İstanbul'da okullarda kar tatili olup olmayacağına ilişkin gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?" İşte 2 Ocak İstanbul'da kar tatili olan ilçeler listesi...
Yurt genelinde kış ayları kendini göstermeye başladı. Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, olumsuz hava koşullarının yaşandığı bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Bu kapsamda İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların durumu merak konusu oldu. Peki, "İstanbul'da okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte İstanbul Valiliğinden gelen kar tatili açıklaması...
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeği araştırılıyor.
Şilede buzlanma riski nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildi Şile Kaymakamlığı, ilçede oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle bugün eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Şile'nin yanı sıra Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA!
"İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir.
Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.
Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?
İSTANBUL: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ULAŞIMDA DA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ
İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar da meydana geldi.
Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.
Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürüyor.
Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.
Ümraniye Millet Bahçesi ile çevresinde etkili kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Öte yandan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.
Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.