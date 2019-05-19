İstanbul'da bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. AA'da yer alan habere göre, 15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak. Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.