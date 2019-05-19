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İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz olacak!

AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. AA'da yer alan habere göre, 15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak. Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.

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