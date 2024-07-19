İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!

İstanbul'da kan donduran olay, 2 Temmuz günü saat 19.25 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Bayram Gündoğdu (52), bilinci kapalı olarak bir araçla hastaneye getirilip bırakıldı.

Hastaneye yatırılan Gündoğdu tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gündoğdu, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KAMERALARDA ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Gündoğdu’yu olay günü hastaneye getiren aracın plakasına ulaştı. Plakadan aracı kullanan kişinin C.F.D. olduğu belirlendi. Olayın gerçekleştiği işyerinde de görüntülere ulaşan polis ekipleri, diğer şüpheli S.Y.Ç.'yi de tespit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, olay sonrası kayıplara karıştığı belirlendi. Bunun üzerine tüm sınır kapıları uyarıldı. İki şüpheli üç gün önce Edirne’de sınırı geçmeye çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan iki şüpheli Cinayet polisi tarafından teslim alınarak İstanbul’a getirildi. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Tekstil işiyle uğraşan zanlıların ifadelerinde, Gündoğdu'yu hastaneye bırakırken yolda bulduklarını söyledikleri ve maktul ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma çıktığında, Gündoğdu'nun amcalarına küfür ettiğini iddia ettikleri öğrenildi.