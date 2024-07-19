İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
İstanbul'da, darp edildikten sonra hastaneye bırakılan 52 yaşındaki Bayram Gündoğdu hayatını kaybetti. Cinayet ekipleri, elde edilen görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin C.F.D. ile S.Y.Ç. olduğunu tespit etti. İki şüpheli, Edirne sınırından yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Tekstil işiyle uğraşan zanlıların ifadelerinde, Gündoğdu'yu hastaneye bırakırken yolda bulduklarını söyledikleri ve maktul ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma çıktığında, Gündoğdu'nun amcalarına küfür ettiğini iddia ettikleri öğrenildi
İstanbul'da kan donduran olay, 2 Temmuz günü saat 19.25 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE GETİRİLDİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Bayram Gündoğdu (52), bilinci kapalı olarak bir araçla hastaneye getirilip bırakıldı.
6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye yatırılan Gündoğdu tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gündoğdu, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
KAMERALARDA ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Gündoğdu’yu olay günü hastaneye getiren aracın plakasına ulaştı. Plakadan aracı kullanan kişinin C.F.D. olduğu belirlendi. Olayın gerçekleştiği işyerinde de görüntülere ulaşan polis ekipleri, diğer şüpheli S.Y.Ç.'yi de tespit etti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, olay sonrası kayıplara karıştığı belirlendi. Bunun üzerine tüm sınır kapıları uyarıldı. İki şüpheli üç gün önce Edirne’de sınırı geçmeye çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan iki şüpheli Cinayet polisi tarafından teslim alınarak İstanbul’a getirildi. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEHŞETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ
Tekstil işiyle uğraşan zanlıların ifadelerinde, Gündoğdu'yu hastaneye bırakırken yolda bulduklarını söyledikleri ve maktul ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma çıktığında, Gündoğdu'nun amcalarına küfür ettiğini iddia ettikleri öğrenildi.