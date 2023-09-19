İstanbul'da olay, 22 Ağustos'ta Küçükçekme İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre saat 12.30 sıralarında markete gelen şapkalı 50’li yaşlarda biri market sahibine dehşeti yaşattı.

Aslan’a önce bir el ateş etmek isteyen şüphelinin silahı tutukluk yaptı. Olayı fark eden Aslan, önce kısa süreli bir şok yaşadı. Bu sırada şüpheli iki kez daha tetiğe bastı ancak kurşun namludan çıkmadı.

Aslan kendini korumak için şüphelinin üzerine yürüdü. Silahlı saldırgan ile boğuşma yaşandı ve şüpheli silahla bu kez Aslan’ın kafasına vurup olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan bu olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ilçe ekipleri çalışma başlattı. Kafasında aldığı darbeyle yaralanan Aslan hastaneye götürülüp kafasındaki yara sarıldı.

Bir hafta sonra bu kez 20’lı yaşlarda bir şüpheli market kapısını açarak içeri girmeden önce bir şey sordu, ardından iki el ateş etti. Bu kurşunlardan da kurtulan Aslan ikinci şoku yaşadı. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"HASMIM YOK AMA HAYATIMIZ TEHLİKEDE"

Bir hafta içinde peş peşe yaşadığı bu iki saldırıyla şok geçiren Fatih Aslan, saldırılara bir anlam veremediğini söyledi. Aslan, “Benim kimseyle bir husumetim yok. Bir tartışmam, kavgam hiç olmadı. Bu iki kişi niye gelip bana ateş etti anlamadım. Yakalanmadılar. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Artık korkuyoruz. Hasmımız yok ama hayatımız tehlikede. Olayın çözülmesini istiyoruz” dedi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamera görüntüleri incelenmek üzere alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edilemedi. Olayla ilgili çalışmalara devam ediliyor.