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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet görüntü! İş yeri sahibi 3 kez ölümden döndü! - En son haberler

        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!

        İstanbul'da bir ay önce bir markete giren şüpheli, silahını çıkartıp işyeri sahibi Fatih Aslan'a ateş etmek istedi. Silah 3 kez tutukluk yapınca boğuşma yaşandı. Aslan'ın kafasına silahla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. Olaydan bir hafta sonra bu kez farklı bir kişi işyerinin kapısından iki üç el ateş açıp kaçtı. İki olayda da şaşkınlık yaşayan Aslan, "Hiç kimseyle husumetim yok. Tartışmam yok. Kim olduklarını da bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili iki şüpheli polis tarafından aranıyor

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 19.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:13
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        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
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        İstanbul'da olay, 22 Ağustos'ta Küçükçekme İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre saat 12.30 sıralarında markete gelen şapkalı 50’li yaşlarda biri market sahibine dehşeti yaşattı.

        SİLAH 3 KEZ TUTUKLUK YAPTI

        İşyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, markete giren şüpheli, bir süre sonra arkası dönük olan market sahibi Fatih Aslan’a silahını doğrulttu.

        Aslan’a önce bir el ateş etmek isteyen şüphelinin silahı tutukluk yaptı. Olayı fark eden Aslan, önce kısa süreli bir şok yaşadı. Bu sırada şüpheli iki kez daha tetiğe bastı ancak kurşun namludan çıkmadı.

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        BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

        Aslan kendini korumak için şüphelinin üzerine yürüdü. Silahlı saldırgan ile boğuşma yaşandı ve şüpheli silahla bu kez Aslan’ın kafasına vurup olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan bu olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ilçe ekipleri çalışma başlattı. Kafasında aldığı darbeyle yaralanan Aslan hastaneye götürülüp kafasındaki yara sarıldı.

        BİR HAFTA SONRA İKİNCİ SALDIRI

        Bir hafta sonra bu kez 20’lı yaşlarda bir şüpheli market kapısını açarak içeri girmeden önce bir şey sordu, ardından iki el ateş etti. Bu kurşunlardan da kurtulan Aslan ikinci şoku yaşadı. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        "HASMIM YOK AMA HAYATIMIZ TEHLİKEDE"

        Bir hafta içinde peş peşe yaşadığı bu iki saldırıyla şok geçiren Fatih Aslan, saldırılara bir anlam veremediğini söyledi. Aslan, “Benim kimseyle bir husumetim yok. Bir tartışmam, kavgam hiç olmadı. Bu iki kişi niye gelip bana ateş etti anlamadım. Yakalanmadılar. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Artık korkuyoruz. Hasmımız yok ama hayatımız tehlikede. Olayın çözülmesini istiyoruz” dedi.

        İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamera görüntüleri incelenmek üzere alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edilemedi. Olayla ilgili çalışmalara devam ediliyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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