İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!

İstanbul Avcılar'da olay, Gümüşpala Mahallesi’ndeki Şükrübey metrobüs üst geçidi yakınında dün akşam saatlerinde meydana geldi. 3 kişi bir taksiye binmek istedi.

İKİ TAKSİ AYNI ANDA DURDU

DHA'daki habere göre işaret etmeleri üzerine D-100 yan yolda ilerleyen iki taksi aynı anda durdu. Her iki taksi şoförü de müşterilerin kendisini durdurduğunu söyleyince aralarında tartışma başladı.