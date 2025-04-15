Ortaklar kavga etti müşteri öldü! İstanbul'da, bir lokantanın iki ortağı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından ortaklardan biri işyerini kurşunlattı. Olayda içerde müşteri olarak bulunan 40 yaşındaki Koray İspir hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:02 facebook

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