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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA DEHŞET! Ortaklar kavga etti müşteri öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!

        İstanbul'da, bir lokantanın iki ortağı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından ortaklardan biri işyerini kurşunlattı. Olayda içerde müşteri olarak bulunan 40 yaşındaki Koray İspir hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:02
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        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
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        İstanbul Pendik'te, Yenişehir Mahallesinde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda bir lokanta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

        KURŞUN MÜŞTERİYE İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir (40) vurularak hayatını kaybetti; E.G.(29) ve Y.T.(45) ise yaralandı.

        KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.

        ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

        Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi.

        ORTAK LOKANTAYI KURŞUNLATTI

        Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G. (35), olayda silah kullanan M.S. (20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K. (24), M.B. (27), G.B.(32) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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