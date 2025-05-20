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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da deprem oldu! 21 Mayıs Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        İstanbul'da hissedilen deprem! 21 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini canlı olarak erişime sunuyor. İstanbul'da 23.36'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 23:47 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:14
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler netlik kazanıyor. İşte 21 Mayıs Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        İSTANBUL'DA DEPREM

        AFAD: Büyükçekmece merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        İstanbul'da Büyükçekmece'de saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin derinliği 8.16 km. olarak ölçüldü. Deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

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        MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        KARS'TA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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