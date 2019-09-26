İstanbul'da Silivri açıklarında 13:59'da 6,0 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Depremin şiddetiyle birçok kişi panikle binalardan dışarı fırladı. Ev ve iş yerleri bulunanların yanı sıra okullarda korku dolu anlar yaşandı. Okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

Hastanelerde de vatandaşlar acil servisleri boşalttı.

AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Alınana ilk bilgilere göre, Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Taksim Talimhanede yıkılma tehlikesi bulunan bir bina sebebiyle sokak kapatıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, caminin minaresinden kaynaklı bir yaralanma olmadığını, ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Yetkililer halkı hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. İstanbul'da yaşanan deprem paniği görüntülere böyle yansıdı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul'daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hissedildi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden dışarı çıktı. Birçok kişi telefonla yakınlarını aradı.

Saraçlar Caddesi'nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışırken depreme yakalandığını söyledi.

İş arkadaşlarıyla üçüncü kattaki iş yerinden dışarı çıktıklarını belirten Uyar, "Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk." dedi.

AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, depremin Edirne'de hissedildiğini belirterek, "Deprem nedeniyle meydana gelen bir sıkıntı bize ulaşmadı." diye konuşu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de hissedilen depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan AFAD Kırklareli Müdürü Muhsin Özer, kent genelinde hissedilen depremin ardından henüz bir ihbarın olmadığını ifade ederek, tüm kaymakamlıklar ve belediyeler ile irtibat halinde olduklarını aktardı.

Vatandaşlardan Soner Dişdiş ise çok korktuklarını belirtti.

Bulundukları binanın hemen dışarısına çıktıklarını ifade eden Dişdiş, ilk kez depremi bu kadar çok hissettiğini aktardı.

Lüleburgaz ilçesinde ise bazı okullarda öğrenciler tahliye edildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Yüksel, belediye olarak teyakkuzda olduklarını belirterek, "Kaymakamımızla da görüştüm, ne belediyemize ne de resmi kurumlarımıza ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı." dedi.

Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlardan Gökhan Civan, çok şiddetli bir deprem olduğunu, daha sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

Civan, bulunduğu binanın yaklaşık 14 saniye sallandığını kaydetti.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde bir okulda depremi hisseden öğrenci ve öğretmenler, binayı boşalttı.

Bu arada deprem sonrası bölgede cep telefonlarıyla iletişim kurulamıyor.