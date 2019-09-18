İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 adet muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, İstanbul'un orman varlığının korunması, muhtemel yangın, kaçak yapılaşma gibi olumsuzluklardan arındırılması için kaymakamlıklar, belediyeler, meslek odaları ve STK'larla işbirliği yapıldığı bildirildi.

14 kaymakamlık ve 14 belediye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de katılımıyla başlatan çalışmalarda uydu görüntüleriyle devlet ormanlarında 31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 kaçak yapının inşa edildiği tespit edildi. Kaçak yapılarla ilgili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır."