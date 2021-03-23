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İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Drone destekli narkotik operasyonu: Gözaltılar var
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İHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da daha önceden tespit edilmiş 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. İHA'nın haberine göre; drone destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

BELİRLENEN ADRESLER TEK TEK ARANDI

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri şüphelilerin kaldığı 23 adresi belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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