İstanbul'da düğün konvoyu terörü: Tüneli kapattılar
İstanbul Üsküdar'da, düğün konvoyuna katılan araçlar Çamlıca Tüneli'ni kapattı. Konvoydaki araç sürücüleri tünelde durup, gelin ve damadın fotoğrafını çekerken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
İstanbul'da düğün magandaları yine iş başındaydı.
Düğün konvoyuna katılan araçlar, kentin en işlek tünellerinden biri olan Çamlıca Tüneli'ni kapatarak trafiği durdurdu.
Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti.
Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.
Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.