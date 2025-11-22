Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 23 Kasım elektrik kesinti programını açıkladı. Buna göre Pazar günü İstanbul genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...