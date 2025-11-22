Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Kasım 2025 Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Kasım 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 23 Kasım Pazar günü İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 23 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Giriş: 22.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:05
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 23 Kasım elektrik kesinti programını açıkladı. Buna göre Pazar günü İstanbul genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 23 Kasım Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

