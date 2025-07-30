İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. 30 Temmuz 2025 Çarşamba BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...