İstanbul'da endişelendiren görüntü!

Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından yakınındaki bina tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çökmüştü.

"BİR DUVARIN DAHA YIKILMA İHTİMALİ VAR"

İş yeri sahibi Ayşe Yücel “İş yerimin bahçesinde bir istinat duvarı vardı. Duvarda çatlaklar vardı. Zamanla büyümeye başladı. Biz bu durumu yetkililere yazıp şikayet ettik. Buranın altında su sarnıcı olduğu söylendi. Üzerine istinat duvarı örüp tarihi eseri sağlamışlar. Üzerine de bir bina yapmışlar. Bina riskli duruyor. O çöktüğü zaman bizim binamıza düşme tehlikesi var. Bahçeye ektiğim ürünler de mahvoldu. Ben bahçede sulama yapıp gittikten 2 saat sonra komşum arayıp duvarın yıkıldığını söyledi. Geldiğimizde ekipler de olay yerindeydi. Burada yine risk altında olan bir duvar daha var. Duvarın üzerindeki bina boşaltılarak mühürlendi. Bina yıkılırsa burada çok büyük bir hasar oluşacak. Burada su sarnıcı olduğunu yetkililer söyledi. Binanın da kaçak olabileceği söylentisi var. Şu an bahçeye çıkamıyorum korkuyorum. Bütün apartmandakiler üzülüyor. Yetkililerin gelip çalışma yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.