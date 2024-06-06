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        İstanbul'da endişelendiren görüntü!

        İstanbul Fatih'te bir binanın hemen yanındaki istinat duvarı çöktü. Büyük paniğin yaşandığı olayda apartmandakiler tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:30
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        İstanbul'da endişelendiren görüntü!
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        Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından yakınındaki bina tahliye edildi.

        İHA'nın haberine göre olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çökmüştü.

        BİR BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        İstinat duvarının giriş kattaki bir iş yerinin bahçesine çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti. Olayın boyutu gündüz gözler önüne serildi. Çökme sonrası iş yerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından da tarihi bir yapı çıktı.

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        Yapının su sarnıcı olduğu iddia edildi. Çökme nedeniyle tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı. İş yeri sahibi ise duvarın kalan kısmının da çökebileceğini kaydetti.

        "BİR DUVARIN DAHA YIKILMA İHTİMALİ VAR"

        İş yeri sahibi Ayşe Yücel “İş yerimin bahçesinde bir istinat duvarı vardı. Duvarda çatlaklar vardı. Zamanla büyümeye başladı. Biz bu durumu yetkililere yazıp şikayet ettik. Buranın altında su sarnıcı olduğu söylendi. Üzerine istinat duvarı örüp tarihi eseri sağlamışlar. Üzerine de bir bina yapmışlar. Bina riskli duruyor. O çöktüğü zaman bizim binamıza düşme tehlikesi var. Bahçeye ektiğim ürünler de mahvoldu. Ben bahçede sulama yapıp gittikten 2 saat sonra komşum arayıp duvarın yıkıldığını söyledi. Geldiğimizde ekipler de olay yerindeydi. Burada yine risk altında olan bir duvar daha var. Duvarın üzerindeki bina boşaltılarak mühürlendi. Bina yıkılırsa burada çok büyük bir hasar oluşacak. Burada su sarnıcı olduğunu yetkililer söyledi. Binanın da kaçak olabileceği söylentisi var. Şu an bahçeye çıkamıyorum korkuyorum. Bütün apartmandakiler üzülüyor. Yetkililerin gelip çalışma yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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