İstanbul'da faciadan dönülen kaza trafiği kilitledi

İstanbul'da, D-100 Karayolu Büyükçekmece ilçesi mevkisinde mutfak tüpü taşıyan kamyon devrildi. Faciadan dönülen kazada ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Karayolu Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TÜPLERİN PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine bir çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan şoför Yener K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
YORUMLAR