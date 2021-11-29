MGM tarafından sarı kod ile uyarılan İstanbul'da fırtına etkili oluyor. İşte İstanbul'daki lodos ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

İSTANBUL’DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.

Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR



Dün yapılan açıklamada, ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.' denildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.