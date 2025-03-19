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        İstanbul'da 'Gazze' konvoyu

        İsrail, dün sahur vaktinde Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu saldırılarda çocuk, kadın, yaşlı demeden 400'den fazla sivili katletti. Yapılan bu saldırı sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze için destek konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoy soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 03:56 Güncelleme: 19.03.2025 - 03:57
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        İstanbul'da 'Gazze' konvoyu
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        İsrail, 19 Ocak'ta imzalanan barış anlaşmasını bozarak dün sahur vaktinde Gazze'ye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıda 400 kişiden fazla sivil hayatını kaybetti. İşgal rejiminin gerçekleştirmiş olduğu saldırı sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze için destek konvoyu düzenledi.

        Binlerce kişi soğuk ve yağışlı havaya rağmen Vatan Caddesi üzerinde araçlarıyla bir araya geldi. Burada bir süre bekleyen gruptakilerden kimileri araçlarının önüne, bazıları da arkasına Türk ve Filistin bayrakları astı. Kornalar eşliğinde buradan ayrılan konvoy sırasıyla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri konsolosluklarının önüne giderek yapılan insanlık dışı saldırıyı kınadı.

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        DHA'nın haberine göre; konvoyu gören çevre sakinleri alkışlarla destek verdi. İsrail ve ABD'yi protesto eden konvoy sahil yolunda sona erdi.

        "FİLİSTİN'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Düzenlenen konvoya katılım sağlayan Genç İHH Başkanı Cihat Çelik yaptığı konuşmada, “Bugün gerek İstanbul'da gerekse tüm Türkiye'de vicdan sahipleri, imani ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmek için bir araya geldiler. Biz bu işin takipçisiyiz, Filistin mücadelesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. Bugün hepimize düşen çok ciddi mesuliyetler var. Ferdi olarak, toplumsal olarak, devletler olarak çok ciddi mesuliyetler altındayız. Şu ana kadar halk olarak birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Her zamankinden daha fazla yardım etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda 61 bin 700'den fazla sivili katlederken 112 binden fazla kişiyi ise yaraladı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
        #istanbul
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