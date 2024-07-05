İstanbul'da göktaşı görüntülendi!

İstanbul’da gökyüzünde gözlemlenen bir göktaşı, şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı. Göktaşının nereye düştüğü henüz belirlenemese de, benzer bir göktaşı olayının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi.