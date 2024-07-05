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        Haberler Gündem İstanbul'da göktaşı görüntülendi!

        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!

        İstanbul'da gözlemlenen göktaşı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşlar göktaşının düşüşünü heyecanla izledi. Göktaşı Sakarya'nın Sapanca ilçesinden de gözlemlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:39
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        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
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        İstanbul’da gökyüzünde gözlemlenen bir göktaşı, şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşların ilgisini çekti.

        Vatandaşlar göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı. Göktaşının nereye düştüğü henüz belirlenemese de, benzer bir göktaşı olayının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi.

        SAPANCA SEMALARINDAN DA GÖRÜLDÜ

        İstanbul semalarında saat 20.30 civarında görülen yurttaşlar arasında büyük merak uyandırdı.

        İstanbul'a yakın çevre illerin bazılarından da görülen göktaşı, Sapanca semalarında da gözlenlendi. Gökyüzünde beliren bu esrarengiz ışığın ne olduğu merak konusu oldu.

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