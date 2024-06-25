İstanbul'da hava kirlilik oranı bayramda ne kadar azaldı?

Bayram tatilini şehir dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 9 günlük Kurban bayramı tatilinde İstanbul'u boşaltırken, bu durum hava kalitesinin iyileşmesine, kirliliğin azalmasını da beraberinde getirdi.

HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 55 AZALDI AA'da yer alan habere göre, kentteki 36 hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği değeri 6-14 Haziran'da 44.26 olarak kaydedildi. Kurban Bayramı tatili boyunca ise bu değer 19.95'e düştü. Buna göre, İstanbul'da bayram tatilinde hava kirliliği oranı, bir önceki 9 güne göre yüzde 55 azaldı.

"10 KİŞİDEN 9'U SAĞLIKLI HAVA SOLUMUYOR" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin görünmeyen sinsi katil olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Teşkilatına göre her 10 kişiden 9'unun sağlıklı hava soluyamadığını belirten Toros, bu durumun büyük risk oluşturduğunu kaydetti. REKLAM Prof. Dr. Toros, İstanbul'da hava kirliliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

"BU DEĞER ÖNEMLİ BİR DEĞER" Bayram tatilinde birçok kişinin kentten ayrıldığını, bu durumun da şehirde trafiğin azalmasına neden olduğunu anlatan Toros, "İstanbul hava kalitesi değerlerine göre, 6-14 Haziran yani bayramdan 9 gün öncesiyle, 15-23 Haziran arasında yani 9 günlük bayram tatilinde İstanbul genelinde partikül madde yoğunlukları yüzde 55 iyileşme sağladı. Bu değer son derece önemli bir değer" ifadelerini kullandı. Toros, bu durumun kalıcı olmasının önemine değinerek, "İstanbul'daki araç sayısı yaklaşık 5,5 milyon. İstanbul'daki araç sayısını aşağı doğru çektiğimiz takdirde bu veriler gösteriyor ki hava kirliliği gerçekten çok düşük değerlere ulaşacaktır" diye konuştu.