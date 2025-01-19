İstanbul'da hırsızlık ve yağma şüphelilerine tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar ve Maltepe'deki hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Erkan O, Taşkın Ç, ve İbrahim B'yi farklı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalayan ekipler, şüpheli Erdal G'nin ise başka suçtan cezaevinde olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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