İstanbul'da ilk iş günü trafiği

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

AA'da yer alan habere göre megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy ile Pendik arasında her iki yönde, özellikle bağlantı yollarının olduğu mevkilerde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönü Ataşehir mevkisinde yoğunluk yaşanırken, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli'den başlayan yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar uzuyor.

Kentte iki kıta arasındaki ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Çamlıca kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar sürerken, Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

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Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan haftanın ilk iş gününde, işlerine ve okullarına gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 71, Avrupa Yakası'nda da yüzde 51'e kadar yükseldi.