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        İstanbul'da iş merkezinde yangın

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir iş merkezinde saat 19.45 sıralarında yangın çıktı, yangın bir saat süren çabaların ardından söndürülebildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 21:50
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        İstanbul'da iş merkezinde yangın
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        Ataşehir'de 4 katlı iş merkezinin birinci katındaki oto aksesuarı üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangın, saat 19.45 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi'nde bulunan 4 katli iş merkezinin birinci katında çıktı.

        Oto aksesuar üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ev itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Binanın dış cephe kaplamasının alev alması nedeniyle yangın üst katlara da sıçardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

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