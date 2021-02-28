İstanbul'da kapkaççı dehşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİstanbul'da kapkaççı dehşeti! - Haberler
ABONE OL

Genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

İstanbul Karaköy'de, sahilde bankta oturan genç kadının çantasını kapkaç yapan kişi, çevredekilerin kovalamasıyla yakalandı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da kapkaççı dehşeti! - Haberler
İstanbul'da kapkaççı dehşeti!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, geçen Salı günü 13.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mürvet Bayram adlı kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra arkadaşıyla birlikte bankta oturmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, genç kadını takip eden bir kişi yanına yaklaşıp çantasını kapkaç yaptı. Çantası çalınan kadının çığlık atması üzerine, çevredekiler, kapkaççıyı kovaladı. Birkaç metre sonra yakalanan kapkaççı çevredekiler tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Karaköy Polis Merkezine götürülen şüphelinin Cezayir uyruklu Rabah A. olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevredekiler tarafından yakalanan kapkaççının gözaltına alındığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde çevredeki vatandaşların yakaladığı kapkaççı yerde oturuyor. Polis gelene kadar vatandaşların şüphelinin başında beklediği görülüyor. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME SINAVI| TYT AYT LGS soru bankası ve ücretsiz deneme (Türkçe - Matematik - Sosyal Bilimler)
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan 1 günlük erteleme özürü
GÜNDEMBakan Selçuk'tan 1 günlük erteleme özürü
Altun: Milletimizden özür dileyin
GÜNDEMAltun: Milletimizden özür dileyin
28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçti? İşte yaşananlar...
GÜNDEM28 Şubat'ta ne oldu?
ÇEKİP VURDU| Son dakika: Testere tartışmasında tüfekle vurdu
GÜNDEMTestere gürültüsü komşu katili yaptı
KÖTÜ HABER| Son dakika: Şİddete uğrayan engelli Mümin Kara hayatını kaybetti
GÜNDEMEngelli adama saldırıdan acı haber!
Ramazan 2021 ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıç tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
Böyle can verdiler! Son dakika görüntüler: "Korona lanet bir şey!" VİDEO
GÜNDEMSon sözü: Bu Kovid lanet bir şey
Trabzonspor ve Fenerbahçe 129. kez karşılaşıyor
GÜNDEMTrabzonspor ve Fenerbahçe 129. kez karşılaşıyor
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonuçları açıklanma tarihi
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?