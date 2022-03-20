İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor 0:00 / 0:00

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mega kent İstanbul'da dün sabah itibariyle aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Yağışlar gece de etkisini gösterdi.





İstanbul Boğaziçinde bulunan Paşabahçe semtinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatısını beyazla kapladı

ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Dün gün boyunca etkili olan yağışlar D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşattı. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görüldü.

AVRUPA YAKASINDA DURUM

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürdü. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırdı. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oldu.

UZAK İSTANBUL'DAKİ TABLO

Silivri'de aralıksız ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Semizkum sahili etkili yağış nedeniyle tamamen karla kaplandı. Bazı vatandaşların sahilde dolaştığı ve evcil hayvanlarını gezdirdiği görüldü. İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte dün akşam saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Pendik Kurtköy'de şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun karla kaplanması dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçeyi beyaza bürüyen yağış, etkisini sürdürdü.

Sultanbeyli'de de yoğun yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. Yollar karla kaplandığı için araçlar güçlükle ilerlerken, bazı araçların da yolda kaldığı görüldü.

Trafik akışının yavaşladığı, sürücülerin tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlarının flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştığı gözlendi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

İstanbul genelinde gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollar karla kaplandı. Sürücüler rampadan inişte zorlanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Kaygan zemin nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük geçtiği görüldü.

Beyoğlu Sültüce Mahallesi'nde de ara sokaklar karla kaplandı. Yoğun yağış bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Zeytinburnu'nda ise yoğun kar yağışı ve kaygan zemin araçların güçlükle ilerlemesine neden oldu. Öte yandan D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.





Çekmeköy Madenler mevkisinde trafikte seyreden araçların sürücüleri yoğun sağanak nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sancaktepe-Kartal bağlantı yolunda seyreden sürücüler de karla kaplanan yolda güçlükle ilerliyor. Etkili yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü gözleniyor.

Sultanbeyli'de yoğun yağış ve kaygan zemin nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği, bir aracın da kaydığı görüldü.

Pendik-Tuzla istikametinde seyreden bir araç da kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kar yağışı birçok ilçede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.







MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN 10 UÇAK, İZMİR VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Dün akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pist temizleme çalışmaları dolayısıyla bazı uçaklar havada bir süre tur attı.

Edinilen bilgiye göre önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirilen 10 uçak, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere geri döndü.

Yağışın azalması ve temizleme çalışmalarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.



İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

TRAKYA YAKASINA DİKKAT!

İstanbul'da bugün Marmara'nın kuzey doğusunda sağanak halinde kar yağışları bekleniyor...





28-29 MART'TAN SONRA HAVALAR ISINACAK

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "28-29 Mart'tan itibaren 10 derecelere yaklaşıyoruz" derken, soğuk havaya sebep olan 3 etkenden 2'sinin zayıflamaya başladığını söyledi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Sakarya'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE -1°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C , 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C , 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ 0°C , 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 0°C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bu akşam Konya çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -6°C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -9°C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -5°C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C , 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -4°C , 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -6°C , 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C , 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C , 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C , 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

TOKAT -3°C , 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C , 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, (Malatya ve Elazığ hariç) bölgenin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C , -6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C , -7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C , 3°C

Çok bulutlu

VAN -1°C , 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -2°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu