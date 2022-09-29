İstanbul'da Konya Günleri başladı

Ahşap kaşık ustası Mustafa Sami Onay, "Ölmeye yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi olan ahşap kaşık imalatı yapıyorum. Bu mesleği 4. nesil olarak yapıyorum. Sülalemize kaşıkçılar sülalesi deniyor. 42 senedir bu mesleği yapıyorum. Konya'da mesleğimi icra ediyorum, bugün İstanbul'dayız, 4 gün boyunca buradayız. Konya'da orman olmasa da Konya Kaşıkçılığı dünyada çok meşhurdur. İstanbul'da da mesleğimizi tanıtmaya çalışacağız" dedi.

"KONYAMIZ BU EKMEĞİ ÇOK BEĞENİR, İSTANBULLULARIN DA BEĞENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Etkinliğe gelen Mine Rençber, "İlk fırsatta Konya'ya gideceğim. Lezzetleri harika, muhteşem bir lezzet var. Çok güzel bir organizasyon yapılmış her şey çok sistemli rahat dolaşılabilen bir ortam" diye konuştu. Tandır ekmek ve börek ustası Emine Keleş, "Konya'dan geldik. İstanbullulara 4 gün Konya'mızın tandır ekmeğini özleyenlere tattırmaya geldik. Konya'mız bu ekmeği çok beğenir inşallah. İstanbulluların da beğeneceğini düşünüyoruz. Her şeyimizi kamyon ve TIR'larla buraya getirdik" diye konuştu.