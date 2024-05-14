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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürükledi! Manevra dehşeti!

        İstanbul'da yaşandı! Kadını metrelerce sürükledi! Korkunç manevra!

        İstanbul Fatih'te, geri giden kamyonetin çarpmasıyla altında kalan kadın, metrelerce sürüklendi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:36
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        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
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        İstanbul'da feci kaza, dün sabah saatlerinde, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, geri giden kamyonet sürücüsü sokak ortasında yürüyen kadını fark etmeyerek çarptı.

        KADINI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle düşerek kamyonetin altında kalan kadın, hareket halindeki kamyonetin altında metrelerce sürüklendi.

        VATANDAŞLAR ŞOFÖRÜ UYARDI

        Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların uyarmasıyla, sürücü aracını durdurdu. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        BİRÇOK KIRIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen kadının hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

        "ARABAYI DURDURDUK VE KADINI ALTINDAN ÇIKARDIK"

        Kamyonetin altında kalan kadının yardımına koştuğunu söyleyen Edip Kaymaz, "Sokakta vurdu ve altına aldı. Yaşlı bir kadındı. Caddenin ortasında gidiyordu. Şoför de fark edemedi. Kadın bağırdı. Ben içerideydim koşana kadar cadde ortasına kadar götürdü. Arabayı durdurduk ve kadını altından çıkardık. Daha sonra ambulans aldı, götürdü. Durumu iyiydi. Konuşuyordu, bize cevap veriyordu" dedi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri giden kamyonetin yolun ortasında yürüyen kadına çarptığı görülüyor.

        Düşen kadın kamyonetin altında kalarak sürükleniyor. Sokağın başına kadar ilerleyen kamyonet, çevredekilerin uyarısı üzerine kamyonet şoförü aracı durduruyor.

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