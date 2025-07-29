İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte, iş makinesi atık su biriken alana düştü.

İş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları devam ederken, göçüğün olduğu kum ocağı ve çalışmalar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalca'daki bir kum ocağında saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada çalışma yapan iş makinesi, atık su biriken alana düştü. İş makinesi operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve belediye ekipleri, jandarma su altı arama kurtarma, itfaiye çalışmalara katıldı. İş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, göçüğün olduğu kum ocağı havadan görüntülendi.