İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!
İstanbul Çekmeköy'de bulunan, 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yanan iş yeri havadan görüntülendi
İstanbul'da olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy Havacılar Caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi.
YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI
İHA'daki habere göre yangın kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yanan lastik deposu dron ile görüntülendi.