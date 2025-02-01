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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

        İstanbul Çekmeköy'de bulunan, 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yanan iş yeri havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:44
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        İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!
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        İstanbul'da olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy Havacılar Caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi.

        YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

        İHA'daki habere göre yangın kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

        ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yanan lastik deposu dron ile görüntülendi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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