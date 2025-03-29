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        İstanbul'da metro seferlerine bayram düzenlemesi

        İstanbul'da, metre seferlerine Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenleme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:16
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        İstanbul'da metroya bayram düzenlemesi
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        İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.

        Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

        *Haberin görseli DHA arşivinden alınmıştır.

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        #metro seferleri
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