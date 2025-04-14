İstanbul'da motosikletli kanlı infaz!

İstanbul'da olay, Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Doğru, bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İHA'daki habere göre silahlı saldırı sonucu yaralanan Doğru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğru, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.