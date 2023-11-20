Haberler Gündem İstanbul'da okullar bugün tatil mi? SON DAKİKA: Valilik'ten 1 ilçe için açıklama geldi! 20 Kasım Pazartesi bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Valilik'ten 1 ilçe için açıklama geldi! İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 9 gün süren ara tatil sonrası İstanbul'da ilk ders zili için hazırlık yapan öğrenciler günün ilk ışıklarıyla birlikte bu sorunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz gün il genelinde etkili olan sağanak yağış ve dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği'nden bir ilçe için tatil açıklaması geldi. İşte "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabı... Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 07:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 07:54 facebook

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İstanbul'da bugün okula gidecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Cumartesi gününden beri süren sağanak yağış ve dün sabah saatlerinde kentin belli noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'da 1 ilçe için yapılan tatil açıklaması...

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, geçtiğimiz gün yani 19 Kasım Pazar sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Çatalcada saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı. Ümraniyede ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.