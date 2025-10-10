Habertürk
        İstanbul'da pazar günü bu yollar kapanacak!

        İstanbul'da pazar günü düzenlenecek koşu nedeniyle, bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi. İşte saat: 07.00 ile 11.00 arasında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar...

        Giriş: 10.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.10.2025 - 15:15
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

        KAPANACAK YOLLAR (07.00-11.00)

        Çırağan Caddesi

        Muallim Naci Caddesi

        Kuruçeşme Caddesi

        Bebek Arnavutköy Caddesi

        Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Barbaros Bulvarı

        Eski Yıldız Caddesi

        Dereboyu Caddesi

        Portakal Yokuşu

        Bebek Yokuşu Caddesi

        Beyazgül Caddesi.

