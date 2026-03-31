İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi
İstanbul'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 306 kilogram at eti ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda bir çiftlikte çok sayıda kemik parçası ile silah ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU
AA'daki habere göre; Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
SATIŞA HAZIR BULUNDU
Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA KEMİK PARÇASI TESPİT EDİLDİ
Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.
ÇİFTLİĞE ARAMA YAPILDI
Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.
EKİPLERE TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.