        İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi

        İstanbul'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 306 kilogram at eti ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda bir çiftlikte çok sayıda kemik parçası ile silah ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:36 Güncelleme:
        306 kilo at eti ele geçirildi
        İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

        AA'daki habere göre; Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

        SATIŞA HAZIR BULUNDU

        Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.

        3 KİŞİ GÖZALTINDA

        Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA KEMİK PARÇASI TESPİT EDİLDİ

        Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.

        ÇİFTLİĞE ARAMA YAPILDI

        Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.

        EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

        Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
