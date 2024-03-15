İstanbul'da Ramazan'a özel ücretsiz müzeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi Ramazan'a özel olarak iftardan sahura yerli ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Ayrıca Festival Park Kadıköy ve şehrin belli noktalarında düzenlenecek konserlerle müzikseverler müzik ile buluşacak.
İBB Kültür AŞ, şehrin kültür ve sanat hazinelerini görmeye teşvik etmek amacıyla yerli ziyaretçilere yönelik ücretsiz bir müze deneyimi sunuyor. Ramazan ayına özel uygulanan bu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.Miniatürk
Müzeler ayrıca bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Çocukların vazgeçilmez mekânları arasında yer alan Miniatürk, Ramazan ayı boyunca her yaşa ve kitleye uygun etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. Çeşitli atölyelerden masal dinletilerine, yarışmalardan mehter gösterisine bir dizi ücretsiz etkinlik haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. İftardan sonra yerli ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı, Ramazan ayı boyunca belirli günlerde semazen gösterisi, tasavvuf müziği ve masal dinletilerine ev sahipliği yapacak.
Kadıköy’ün kalbinde yer alan Festival Park Kadıköy ve meydanlar, Ramazan ruhunu yaşatan geleneksel oyunlardan masal dinletilerine, Karagöz ve Hacivat müzikalinden kukla gösterilerine bir dizi ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Pendik, Kartal ve Festival Park Kadıköy’de gerçekleşecek olan Ramazan’a özel konserler, müzikseverlerle buluşacak. Günceletkinlikleri www.kultur.istanbul adresinden takip edebilirsiniz. Ücretsiz girişler, Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınacak QR kod okutularak sağlanacak.Yerebatan Sarnıcı
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