Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul'da Ramazan'a özel ücretsiz müzeler

        İstanbul'da Ramazan'a özel ücretsiz müzeler

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi Ramazan'a özel olarak iftardan sahura yerli ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Ayrıca Festival Park Kadıköy ve şehrin belli noktalarında düzenlenecek konserlerle müzikseverler müzik ile buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan'a özel ücretsiz müzeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Kültür AŞ, şehrin kültür ve sanat hazinelerini görmeye teşvik etmek amacıyla yerli ziyaretçilere yönelik ücretsiz bir müze deneyimi sunuyor. Ramazan ayına özel uygulanan bu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

        Miniatürk
        Miniatürk

        Müzeler ayrıca bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Çocukların vazgeçilmez mekânları arasında yer alan Miniatürk, Ramazan ayı boyunca her yaşa ve kitleye uygun etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. Çeşitli atölyelerden masal dinletilerine, yarışmalardan mehter gösterisine bir dizi ücretsiz etkinlik haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. İftardan sonra yerli ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı, Ramazan ayı boyunca belirli günlerde semazen gösterisi, tasavvuf müziği ve masal dinletilerine ev sahipliği yapacak.

        REKLAM
        Dijital Deneyim Müzesi
        Dijital Deneyim Müzesi

        Kadıköy’ün kalbinde yer alan Festival Park Kadıköy ve meydanlar, Ramazan ruhunu yaşatan geleneksel oyunlardan masal dinletilerine, Karagöz ve Hacivat müzikalinden kukla gösterilerine bir dizi ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Pendik, Kartal ve Festival Park Kadıköy’de gerçekleşecek olan Ramazan’a özel konserler, müzikseverlerle buluşacak. Günceletkinlikleri www.kultur.istanbul adresinden takip edebilirsiniz. Ücretsiz girişler, Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınacak QR kod okutularak sağlanacak.

        Yerebatan Sarnıcı
        Yerebatan Sarnıcı

        Pendik Meydanı

        REKLAM

        14 Mart 2024 Perşembe ÜÇ HİSAR

        15 Mart 2024 Cuma ORHAN HAKALMAZ

        16 Mart 2024 Cumartesi

        17 Mart 2024 Pazar KOLİVA

        Kartal Meydanı

        14 Mart 2024 Perşembe MURAT GÖKŞEN

        15 Mart 2024 Cuma ÜÇ HİSAR

        16 Mart 2024 Cumartesi HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

        17 Mart 2024 Pazar BURCU KARADAĞ

        Festival Park Kadıköy

        14 Mart 2024 Perşembe MİRKELAM

        15 Mart 2024 Cuma ŞEVVAL SAM

        16 Mart 2024 Cumartesi DİLEK TÜRKAN

        17 Mart 2024 Pazar YENİ TÜRKÜ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İBB Kültür AŞ
        #yerebatan sarnıcı
        #müze
        #ramazan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil