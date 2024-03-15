İstanbul'da Ramazan'a özel ücretsiz müzeler

İBB Kültür AŞ, şehrin kültür ve sanat hazinelerini görmeye teşvik etmek amacıyla yerli ziyaretçilere yönelik ücretsiz bir müze deneyimi sunuyor. Ramazan ayına özel uygulanan bu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

Miniatürk

Müzeler ayrıca bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Çocukların vazgeçilmez mekânları arasında yer alan Miniatürk, Ramazan ayı boyunca her yaşa ve kitleye uygun etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. Çeşitli atölyelerden masal dinletilerine, yarışmalardan mehter gösterisine bir dizi ücretsiz etkinlik haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. İftardan sonra yerli ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı, Ramazan ayı boyunca belirli günlerde semazen gösterisi, tasavvuf müziği ve masal dinletilerine ev sahipliği yapacak.

REKLAM

Dijital Deneyim Müzesi

Kadıköy’ün kalbinde yer alan Festival Park Kadıköy ve meydanlar, Ramazan ruhunu yaşatan geleneksel oyunlardan masal dinletilerine, Karagöz ve Hacivat müzikalinden kukla gösterilerine bir dizi ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Pendik, Kartal ve Festival Park Kadıköy’de gerçekleşecek olan Ramazan’a özel konserler, müzikseverlerle buluşacak. Günceletkinlikleri www.kultur.istanbul adresinden takip edebilirsiniz. Ücretsiz girişler, Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınacak QR kod okutularak sağlanacak.

Yerebatan Sarnıcı

Pendik Meydanı

REKLAM

14 Mart 2024 Perşembe ÜÇ HİSAR

15 Mart 2024 Cuma ORHAN HAKALMAZ

16 Mart 2024 Cumartesi

17 Mart 2024 Pazar KOLİVA

Kartal Meydanı

14 Mart 2024 Perşembe MURAT GÖKŞEN

15 Mart 2024 Cuma ÜÇ HİSAR

16 Mart 2024 Cumartesi HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

17 Mart 2024 Pazar BURCU KARADAĞ

Festival Park Kadıköy

14 Mart 2024 Perşembe MİRKELAM

15 Mart 2024 Cuma ŞEVVAL SAM

16 Mart 2024 Cumartesi DİLEK TÜRKAN

17 Mart 2024 Pazar YENİ TÜRKÜ