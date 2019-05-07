Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul'da ramazan nedeniyle raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan dolayısıyla metro sefer saatlerini haftanın 5 günü 01.00'e, cuma ve cumartesi günleri ise 02.00'ye kadar uzattı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gitti.

Metro İstanbul'un sitesinde yer alan açıklamada, yapılan değişiklikle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 01.00'e, cuma ve cumartesi ise 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda sefer saatleri uzatılmıştır. Yapılan düzenleme ile seferlerimiz 5 gece 01.00'e cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafında işletilen Halkalı-Gebze Banliyö Hattı ve Marmaray sefer saatlerinin de aynı şekilde uzatıldığı kaydedilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyerloti hatlarında sefer uzatması yapılmadığı, bunların normal tarifelerle hizmet vereceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eleq ipucu sorusu 7 Mayıs: Hangi İngiliz takımının armasında mitolojik bir kuş resmi vardır? 20.00 E
GÜNDEMEleq ipucu sorusu cevabı 7 Mayıs
Tapuda rüşvet operasyonu
GÜNDEMTapuda rüşvet operasyonu
Yurtta kalan 4 genç kız 2 gündür aranıyor
GÜNDEMYurtta kalan 4 genç kız 2 gündür aranıyor
LGBTİ’lilere 2 yıl sonra beraat kararı
GÜNDEM2 yıldır yargılanan LGBTİ’liler hakkında karar
Beşiktaş saldırısında yaralandı! 2.5 yıl sonra şehit oldu!
GÜNDEMSaldırıdan 2.5 yıl sonra şehit oldu!
Eski koca, ayrıldığı eşi ile kocasına dehşeti yaşattı
GÜNDEMÖldürmek için her yolu denedi: Biber gazı, bıçak, otomobil. ...
İstanbul iftar saati kaçta? 7 Mayıs 2019 Diyanet İstanbul iftar vakti
GÜNDEMİstanbul'da bugün iftar saat kaçta?
Sinop'daki yangında yeni gelişme! Kemikler hayvanlara ait çıktı
GÜNDEMO kemikler hayvanlara ait çıktı!
Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti
GÜNDEMİmamoğlu, Akşener'i ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMYSK kararının ardından sert açıklamalar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X