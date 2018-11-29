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İstanbul'da sağanak yağışlar ne zamana kadar sürecek
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İstanbul'da sağanak yağışlar ne zamana kadar sürecek? Kar gelecek mi? (İstanbul Hava Durumu 29 Kasım)

İstanbul'da dün geceden itibaren başlayan başlayan yağmur, etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağışlar ne zamana kadar sürecek? Kar gelecek mi? İşte 5 günlük İstanbul için hava durumu raporu

29.11.2018 - 07:35 | Güncelleme:

İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafik yoğunlaştı. Bazı bölgeler için önemli uyarılar da yapıldı. İşte İstanbul için hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

İstanbul için yapılan hava durumu tahminlerine bakılırsa kar yağışı beklenmiyor.

 

 

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Trakya'da soğuk hava ve aralıklarla kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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