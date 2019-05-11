Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, dışarı hazırlıksız çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir çok kişi saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Kent merkezinde şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

HAVA PARÇALI BULUTLU

AA'da yer alan habere göre parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.



YURTTA HAVA DURUMU - 11 MAYIS

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 24

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla az bulutlu 21