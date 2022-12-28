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İstanbul'da okul servislerine zam! Servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrasında alınan toplu taşıma zammı kararı ile okul servisi ücretlerinde de artışa gidildi. Güncel zamlı servis ücretlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • İstanbul'da servis ücretlerine zam! Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe yeni ücret tarifesi

    Servis ücretleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İBB UKOME toplantısı sonrasında personel ve okul servisi 2023 yılı ücretlerine zam geldi. "Zamlı 2023 okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıtını ararken konuyla ilgili bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte okul servisi yeni ücret tarifesi...
  • İstanbul'da servis ücretlerine zam! Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe yeni ücret tarifesi

    İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, servis ücretlerine yüzde 19,95 zam yapıldı. 
  • İstanbul'da servis ücretlerine zam! Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe yeni ücret tarifesi

    Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa yükseldi. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Uygulama İstanbul'da 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

     
  • İstanbul'da servis ücretlerine zam! Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe yeni ücret tarifesi

    ZAM SONRASINDA YENİ TARİFELER

    Yapılan zamlarla yeni ücret tarifeleri şu şekilde;

    Tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa,

    Öğrenci elektronik bilet ücreti 3 lira 74 kuruştan 4 lira 83 kuruşa,

    Öğretmen elektronik bilet ücreti 5 lira 49 kuruştan 7 lira 9 kuruşa

    Öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya,

    Minibüs indi-bindi ücreti 5 lira 25 kuruştan 7 liraya,

    Okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 liradan 792 liraya çıktı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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