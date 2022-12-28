Servis ücretleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İBB UKOME toplantısı sonrasında personel ve okul servisi 2023 yılı ücretlerine zam geldi. "Zamlı 2023 okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıtını ararken konuyla ilgili bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte okul servisi yeni ücret tarifesi...