        İstanbul'da skandal görüntüler! Yakalandı!

        İstanbul Valiliği, Fatih'te bir işletmede müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu mekanın ruhsatının iptaline istinaden faaliyetten men edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:43
        İstanbul'da skandal görüntüler! Yakalandı!
        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

