İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İşte 27 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları...
27 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Türkoba Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 10:44
|
Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zerzevatçı Mah,Polonezköy Mah,İncirköy Mah,Örnekköy Mah,Mahmutşevketpaşa Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Gümüşsuyu Mah,Görele Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İdealtepe Mah,Çınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2022 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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