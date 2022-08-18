İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos İSKİ su kesintisi arızası ile İstanbul su kesintisi olan yerler nereler?

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da yaşanacak su kesintileri belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 18 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI