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Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos İSKİ su kesintisi arızası ile İstanbul su kesintisi olan yerler nereler?
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İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? 18 Ağustos 2022 İSKİ arıza ile su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi duyuruları günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılıyor. Arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ile 18 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos İSKİ su kesintisi arızası ile İstanbul su kesintisi olan yerler nereler?

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da yaşanacak su kesintileri belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 18 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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