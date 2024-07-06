İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama
İstanbul genelinde yaşanan su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olduğu ve suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte 6 Temmuz 2024 İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları sonucunda İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. İşte 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.