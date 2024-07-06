İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları sonucunda İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. İşte 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...