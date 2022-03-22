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Yaşlı kadın taksicilere yalvardı! Rezalete tanık olup isyan etti: Bu ayıp bize yeter

Kısa mesafe tartışmalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen taksiciler, yine şaşırtmadı! İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Ne olur alsan beni" diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları, bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Tanık olduğu rezalete isyan eden otobüs sürücüsü, "Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanları mağdur etmenin anlamı yok. Yazıklar olsun" dedi

Son dakika haberleri... İstanbul'da rezalet! Yaşlı kadın taksicilere yalvardı ve...
İstanbul'da taksici rezaleti! Yaşlı kadın yalvardı
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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Ne olur alsan beni" diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti.

BİRİ DURDU O DA MESAFEYİ BEĞENMEDİ

Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti. Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'BU TEYZEMİZ TAKSİCİLERE YALVARIYOR'

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, "Bugün (dün) 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum" dedi.

'BELEDİYE ARABASI OLMASA KENDİM GÖTÜRECEĞİM'

Cep telefonu kamerasıyla yaşlı kadını almayan taksileri gösteren otobüs sürücüsü, şöyle konuştu: "'Ne olur alsan beni' diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. 'Ne olur eve bırakın' diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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