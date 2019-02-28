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K.K.T.C. merkezli bir uluslararası bir çetenin, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiği bilgisini alan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Gürcistan'da bulunan bir taşıyıcı annelik ve yumurta donörlük ajansına başvurarak para karşılığında taşıyıcı annelik ya da yumurtalıklarını satmak isteyen kadınların başvuru yaptığını belirledi. Gürcistan'daki ajansa yapılan başvuru sonucu uygun görülen kadınları K.K.T.C.'de bulunan organizatör tarafından onaylanması halinde K.K.T.C.'ye kadınlar adına uçak bileti alınarak yollandığı, burada ise kadınların aşılanarak veya yumurtalıklarının alındığı tespit edildi.
MALTEPE'DE BİR EVE BASKIN
DHA'nın haberine göre şüphelilerin Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Yonca Sokak'ta olduğunu tespit eden Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda taşıyıcı anne olan Gürcistan uyruklu N.B. ile Moldova uyruklu Türk vatandaşı olan A.K. isimli iki yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ve farklı markalara ait 63 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. ve A.K. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
15 BİN DOLARA TAŞIYICI ANNE OLMUŞ
Gürcistan uyruklu N.B. emniyette verdiği ifadesinde, M.K. isimli bir K.K.T.C. vatandaşının kendisine aracılık ettikten sonra bir hastanede aşılandığını söyledi. N.B., daha sonra doğum yapana kadar şebekenin Türkiye ayağında bulunan A.K.'nın evinde kalacağını kendisine söylendiğini, doğumdan sonra çocuğun ise 15 bin dolar karşılığında bir aileye verileceğini polise itiraf etti.
EVİNDE 5. KADIN DAHA TUTMUŞ
Emniyette ifadesine başvurulan Moldova uyruklu Türk vatandaşı olan A.K.'nın ise N.B.'yi şebekenin talimatıyla evinde tuttuğunu, N.B.'nin evinde muhafaza ettiği beşinci kadın olduğunu polis ekiplerine söylediği öğrenildi.
KADINLARI TÜRKİYE'DEN GÖNDERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Öte yandan A.K., K.K.T.C.'de yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının yumurtalıklarını satmak isteyen yabancı kadınları kendisiyle buluşturduğunu itiraf etti. Bu kadınların yumurtalık verimini ve doğurganlığı arttırıcı ilaçları kullandıktan bir süre sonra K.K.T.C.'ye yollayarak orada yumurtalıklarını aldırmak için operasyon geçirdiklerini iddia etti.
TAŞIYICI ANNE SERBEST, BARINDIRAN ŞEBEKE ÜYESİNE ADLİ KONTROL ŞARTI
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Gürcistan uyruklu taşıyıcı anne N.B. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, şebekenin İstanbul'daki sorumlusu olan A.K. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin şebekenin Gürcistan ve K.K.T.C.'de tespit edilen bağlantılarının yakalanması için gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi.
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